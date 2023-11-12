Актер не отрицает тот факт, что на фронте нужны люди, ведь бойцы получают ранения, некоторые из них погибают во время боев с оккупантами.

Экс-участник "Дизель шоу", известный украинский актер Олег Иваница, который в начале войны вступил в ряды ВСУ, рассказал о своем отношении к тому, что силой мобилизуют украинцев. Об этом он рассказал в комментарии журналистам Youtube-канала ТСН.

Олег Иваница признался, что когда-то его сильно испугала фраза его знакомого: "А чего на фронт все не пойдут?". Он тогда долго не думал и объяснил, что вне фронта люди должны оставаться, ведь и там есть важная работа.

"Я представил, что пойдут на фронт все и это будет катастрофа. Если пойдут все на фронт, то кто будет ремонтировать машины, печь хлеб, ремонтировать линии электропередач, и лечить, учить людей? Я не думаю, что формула "надо чтобы пошли все" - однозначно правильная. Потому что для победы нужен и сильный фронт, и сильный тыл, и в том числе экономически сильный тыл", - подчеркнул защитник Олег Иваница.

При этом актер не отрицает тот факт, что на фронте нужны люди, ведь бойцы получают ранения, некоторые из них погибают во время боев с оккупантами. Есть и такие, кто хочет хоть неделю побыть дома, ведь не видел родных многие месяцы.

"Я знаю, что если человека на фронт силой гонят, то это не эффективно и не несет никакой пользы. Люди разные, у кого еще есть внутренние резервы, чтобы устоять и не начать бежать, когда начнется первый обстрел. А у кого-то его нет - потому что мы все разные. Мне бы очень хотелось, чтобы нам хватало людей. Но мне не хочется, чтобы сюда гнали тех людей, которые этого не хотят. Хотя люди здесь всегда нужны. Но я не знаю, как правильно мобилизовать большее количество", - дополнил Олег Иваница.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперт раскрыл об опасной операции, где ВСУ провели контратаки.

Также Politeka писала, что ВСУ задали серьезного удара по вражеским целям на восточном фронте.

А еще Politek сообщала, что в Украине приближается зима, как ситуация изменится для ВСУ.