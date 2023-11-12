Политический эксперт Рамиз Юнус рассказал о будущей встрече президента США и лидера КНР в Сан-Франциско. Об этом специалист сообщил в интервью "Фабрике новостей".

"Конечно это историческая встреча, поэтому и нагнетается так страсть. Плюс через призму того, что происходит сейчас на ближнем востоке. Потому что все понимают, что это прелюдия перед третьей мировой войной", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что третья мировая война еще не началась, но вот уже мы видим завязку. С одной стороны Украина и 50 стран союзников, а с другой стороны Россия и ее союзники, которых мало, но они есть.

Вторая часть происходящих событий сейчас происходит в Израиле, где снова разожгли конфликт. И тут не нужно воспринимать происходящее как конфликт между двумя странами, ведь это конфликт наций - между арабами и евреями. И кому-то это нужно было сделать, чтобы он разгорелся и если смотреть в корень проблемы, то что когда совет безопасности ООН принял решение о создании двух стран, нужно было их тогда создавать.

Но это было противостояние СССР и США, которое последние выиграли в 91-м году. Но после этого не был решен данный конфликт, который Америка могла тогда решить. Они не занимались Израилем, как и странами бывшего СССР, из-за чего Россия наплодила много квази-государств.

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