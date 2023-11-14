В Украине установили предельные максимальные и минимальные цены на электроэнергию для тех, кто платит тариф по рыночной стоимости.

В ноябре тариф на электроэнергию для украинцев составит 2,64 грн за киловатт-час без зависимости от объема потребления. Этот тариф остается неизменным уже второй месяц подряд.

Вероятно, тариф на электроэнергию останется на этом уровне до окончания отопительного сезона 2023/2024. Таким образом, при потреблении, например 239 кВт*ч, сумма в счетах составит 630,96 грн.

Однако год назад за такой же объем электроэнергии пришлось платить гораздо меньше. Это связано с тем, что действовали тогда другие тарифы, которые, кроме того, зависели от объема потребленного ресурса.

Например, при потреблении до 250 кВтч в месяц каждый киловатт-час стоил 1,44 грн, в то время как при большем объеме, чем 250 кВтч, цена составляла 1,68 грн за киловатт-час. Таким образом, в ноябре 2022 за потребление такого же объема электроэнергии пришлось платить 344,16 грн.

Однако правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что текущий тариф на электроэнергию будет действовать до окончания отопительного сезона 2023/2024, то есть до марта-апреля.

Важно отметить, что до конца декабря 2023 в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на участников рынка электроэнергии (ПСО) обеспечивать доступную электроэнергию для населения, и этот режим планируют продолжать.

Источник: OBOZ.UA

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