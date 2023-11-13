Украинка потеряла денежную помощь от собратьев своего погибшего мужчины из-за действий "ПриватБанка". Теперь она не может вернуть средства, а в "ПриватБанке" ничем не помогают. Подробности сообщила клиентка "ПриватБанка" на специализированном сайте Минфин .

Клиентка "ПриватБанка" поделилась, что ее муж погиб на линии фронта 21 октября. Его собратья, служившие с ним с начала полномасштабной войны, не оставили вдову в беде и кто сколько мог сбросил на кредитную карту женщины разные суммы денег.

Через некоторое время ее карта "ПриватБанк" была заблокирована, также клиентка банка не смогла зайти в приложение "Приват24".

"События последней недели просто ввели в ступор. Я не делала ничего мошеннического с картой, не получала незаконные прибыли, я не знаю что оно такое и криптовалюта, а просто от военных собратьев мужа получила ПОМОЩЬ, но остались без нее", - жалуется клиентка. "ПриватБанк".

Она написала два заявления на возврат средств. При этом операторы "ПриватБанка" не называют даже точных сроков рассмотрения заявления. Тем временем женщине нужно начинать подготовку всего необходимого на 40 дней по мужчине – все средства женщины все еще заблокированы банком.

"Что вам стоит просто позвонить и спросить как человек человека, почему у вас за день так много транзакций, а до этого такого не было? Вы же звоните, если не вовремя заплатишь кредит, то сразу на телефоне от вас живой человек с вопросами в чем проблема? Отношение как к скоту", - добавила клиентка "ПриватБанк".



Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.