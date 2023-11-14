В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10209 "Об разумной мобилизации", предусматривающий внесение изменений в процесс мобилизации в Украине. О нем рассказал юрист Олег Лукьянчиков.

Согласно этому законопроекту, планируется усовершенствовать мобилизационные процессы для обеспечения оптимальной боеспособности военных подразделений и улучшения мотивации граждан, взявшихся защищать страну.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что основной акцент следует делать на мотивации и поддержке граждан при вставших на защиту страны мобилизации, а также нужно активно работать с потенциальными резервистами Вооруженных Сил Украины.

Основные предложения законопроекта включают следующие пункты:

Военнообязанные граждане, официально не работающие, могут быть вовлечены в восстановление инфраструктуры, пострадавшей от войны.

Мобилизированы могут только те граждане, которые письменно согласятся защищать страну и обладают волевыми качествами, отвечающими стандартам военной службы.

Военнообязанные граждане с бронированными вакансиями или отсрочкой могут быть мобилизованы, но это касается только тех, кто работал в государственных органах более 2 лет и имел опыт использования оружия.

Если права военного были каким-либо образом нарушены, то он представляет рапорт. Если в течение 7 дней его рапорт игнорируют, то есть все основания для увольнения.

Во время мобилизации военнообязанные будут иметь право на изменение места регистрации, но для этого нужно известить Территориальный центр комплектования и Социальный паспорт в течение 3 дней.

В военный период будет отменен верхний возрастной предел для службы, и граждане смогут служить по желанию.

Призывники и военнообязанные смогут на неделю покидать свои места проживания без уведомления Территориального центра комплектования.

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