Водитель выразил свое несогласие с такими действиями и пытался объяснить, что единственный водитель для детской спортивной команды. Однако сотрудники ТЦК не приняли его объяснений.

Водитель автобуса, доставивший детей из Винницы в Ужгород для участия в соревнованиях, был задержан сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) вместе с полицейскими. Это произошло по прибытии группы в хостел. В частности, мужчину задержали во время своего пребывания в хостеле около 1:30 ночи.

Об этом сообщил журналист Виталий Павловский.

Водитель выразил свое несогласие с такими действиями и пытался объяснить, что единственный водитель для детской спортивной команды. Однако сотрудники ТЦК не приняли его объяснений.

По его словам, его телефон был изъят в военкомате, и ему не разрешили известить родных и тренеров о ситуации. После военно-врачебной комиссии водителя отправили в учебный центр в Чернигове.

Журналист сообщил, что председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов взял ситуацию под личный контроль и обещал решить вопрос безопасности и транспортировки детей.

Позже сообщили, что перевозчик снабдил другого водителя для возвращения спортсменов домой. Однако, поскольку ключи от автобуса остались в военкомате, и ни один из местных водителей не решился туда идти, детей спасла местная жительница Юлиана из Мариуполя.

Неудивительно, что украинцы бурно реагируют на эту ситуацию: "Тцк хуже, чем все орки вместе взятые", "Методы КГБ процветают", "Во-первых, сотрудник ТЦК не на передовой за что он в мирное время получал деньги, во вторых такие работники позорят". форму военных", "Дикость какая-то".

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