Фигурант скандался возмутился и выразил мнение, что такие публикации "не ко времени" и есть другие более важные вопросы в стране.

Недавно произошла потасовка работников СБУ и военных в ресторане из-за российского шансона, который слушали работники СБУ.

Стало известно, что у родственников контрразведчика СБУ Дмитрия Сивака, участника драки в ресторане Винницы, есть собственные дорогие автомобили и мотоцикл, зарегистрированные на имя его бабушки и отца. Среди них – минивэн Volkswagen Caravelle 2018 года выпуска, Volkswagen e-Golf 2019 года и мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 года.

Бабушка контрразведчика, Богдана Сивак, владеет минивэном Volkswagen Caravelle, приобретенным в 2021 году. Стоимость подобного автомобиля может составить до 40-45 тысяч долларов. В настоящее время 75-летняя женщина не использует этот автомобиль.

По информации Центра противодействия коррупции, с 2020 года на отца контрразведчика Руслана Сивака записан автомобиль Volkswagen e-Golf 2019 года выпуска (сейчас такие машины могут стоить примерно 20 тыс. долл.). Также с 2021 года ему принадлежит мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 года выпуска (сейчас продается около 17 тыс. долл.).

Центр обратился к отцу Дмитрию Сиваку, чтобы узнать, как им удалось приобрести такой автопарк, особенно с учетом отсутствия информации о бизнесе семьи. Отец Сивака заявил, что это не касается журналистов.

Когда представители Центра обратились к Дмитрию Сиваку с вопросами, он отправил их своему адвокату. Сивак также выразил мнение, что такие публикации "не ко времени" и есть другие более важные вопросы в стране.

Источник: Центр противодействия коррупции.

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