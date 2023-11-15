Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал возможность массовой мобилизации женщин в украинскую армию. Об этом эксперт сообщил в эфире "Фабрики новостей".

"Сейчас мобилизационные ресурсы больше обращены к мужчинам, так как такая модель складывалась. Хотя сейчас очень много женщин служит в украинской армии и не только на военных должностях, но и работают в ВСУ на гражданских должностях", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что на текущий момент сохраняется диспропорция офицеров среди женщин в процентном соотношении ко всех военнослужащим женского пола. Поэтому сейчас Минобороны Украины активно работает над решением данного вопроса.

Также есть проблемы, связанные с формой и бронежилетами для женщин. И не только ВСУ занимаются решением таких вопросов, но и волонтерские организации, которые связываются с международными партнерами, чтобы правильно решить возникающие конфликты.

При этом очень много женщин пошли добровольцами сейчас на войну или хотят еще пойти. Но на сегодняшний день не видно тотальной кампании по женщин в армию Украины. Об этом говорят, об этом пишут, много украинок служат, но это не повсеместное явление. Но если бы украинская власть занялась плотно вопросом, то за несколько месяцев можно было бы призвать около 20 тысяч человек в украинскую армию.

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