Некоторые украинские монеты могут принести своим держателям большие деньги. Ведь из-за своих особенностей определенные разновидности представляют огромный интерес для коллекционеров.

Даже не смотря на низкий номинал, 10-копеечные монеты могут показаться владельцам выгодными, поскольку коллекционеры готовы выплачивать за некоторые их разновидности значительные суммы. Но это касается только определенных вариантов. Об этом стало известно благодаря данным специализированного сайта "Монеты-ягодки".

К примеру, за монету 1994 года, вариант 2ГБк, могут заплатить от 2 000 до 2 600 гривен. Эти монеты отличаются:

четвертым зерном третьего колоса, которое разомкнуто;

четвертым зерном четвертого колоса, касающегося листа;

гроздью №7, где хвостик не касается ягоды;

гроздью №3, где хвостик короткий и тонкий;

вместе с большой насечкой.

Стоимость 10 копеек 1992 года, вариант 2.21ВАк, на аукционах может достигать от 10 000 до 18 000 гривен. Основные отличия этой монеты включают:

средний зуб трезубца, острый и узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса, замкнутое;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

группа с большой насечкой.

За более чем 1 000 гривен можно продать 10 копеек 2001 года, вариант 2ИАм, предназначенных для обмена. Определяющим фактором цены является небольшой тираж – всего 5 000 штук. Важно отметить, что несмотря на это, такие монеты можно найти в обращении. Однако, если они серьезно повреждены, их стоимость может быть ниже.

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