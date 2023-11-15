В сети появилось видео, как мужчины в военной форме силой вытащили парковщика с рабочего места.

Так, во Львове, вероятно, семеро работников ТЦК и СП вытащили парковщика с рабочего места, что зафиксировано на видео с камер видеонаблюдения.

Скандальное видео начали распространять пользователи сети со ссылкой на "Львовавтодор".

Сотрудники "Львовавтодора" добавили, что инцидент с военнослужащими во Львове произошел 10 ноября.

На опубликованном видео можно увидеть, как один из мужчин в форме заходит в персонал в помещение и силой выводит на улицу мужчину, работающего парковщиком.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что под зданием находились еще шесть работников ТЦК.

В пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП сообщили, что ничего не знают об инциденте.

"Не комментируем и не имеем такой информации. У нас такого не было. На данный момент нам известно только об одном факте, и мы уже предоставили информацию об этом в соцсетях. Пусть организации предоставляют списки уклонистов, тогда подобных случаев не бывало. Работники ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам", – говорится в сообщении военкомата.

Источник: "Эспрессо.Запад ".

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