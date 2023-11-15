Даже с этой новой системой в рамках мобилизации возникают проблемы.

Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Разработана новая схема наполнения Единого реестра военнообязанных, а также проводится работа над легальной системой вручения повесток в форме электронных документов. Система электронного реестра военнообязанных и призывников "Оберіг" готова на 90% и функционирует для онлайн вручения повесток.

Адвокат рассказал об этой системе и вообще законно ли действуют работники ТЦК.

Информацию в базу о мобилизованных вносят вручную, включая данные о получении повесток в рамках мобилизации, а также подтверждения вручения служат разнообразные документы, от рапортов до фотографий повесток в дверях. Однако даже с этой системой в рамках мобилизации возникают проблемы, поскольку власти поднимают ряд старых документов и без разбора вносят информацию в базу призывников "Оберіг".

Поэтому даже те мужчины, которые не подпадают под мобилизацию по возрасту, становятся объектом внимания. Указывается, что уже вносится в базу информация о вручении повесток без различения, как это произошло. Проблемы возникают с законностью этих действий, ведь некоторые случаи могут не соответствовать нормам в рамках мобилизации.

Отмечается, что самодельные "типа вручения", к примеру, вставление бумаги в дверь, не могут служить подтверждением в суде, а информация из базы не является достаточным подтверждением для задержания.

Итак, если вы настоящий уклоняющий — получили повестки или прошли ВЛК, получили повестку на отправку, но не явились — вас поймают и накажут. Однако, если вам ни разу никто ничего не вручал, вам следует обратиться к адвокату и защищать свои права в суде.

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