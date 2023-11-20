Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой вздрагивает от вопросов на эту тему и прямо говорит, что об этом говорить не хочет.

Известный актер и звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой знает ту страшную и жгучую боль от потери друзей на поле боя, пишет Politeka.net.

Евгений Кошевой вспоминает о своих погибших друзьях почти каждый день. Но об их историях на публике рассказывать не готов – больно.

«Конкретные истории не расскажу, не хочу. Мне главное, чтобы звонили те, кто остался», - говорил Евгений Кошевой в одном из своих интервью.

По словам Евгения Кошевого, большинство его друзей погибли, защищая своих побратимов.

«Весь личный состав спасли, а сами нет», – рассказывал Евгений Кошевой.

Номера погибших друзей Евгений Кошевой из своего телефона не удаляет.

«Пусть так… само по себе. Это у меня такой пункт. Я не удаляю номера погибших друзей», - отмечал Евгений Кошевой.

По словам Евгения Кошевого, на войне он потерял уже больше десяти друзей. В ответ на уточняющий вопрос звезда «Квартал 95» Кошевой прямо признается, что тема для него очень болезненная:

«Пожалуйста, не будем об этом. Я тебя очень прошу. Не хочу…», - говорил, в частности, Евгений Кошевой во время интервью Славе Демину.

Кошевой говорит, что самое сложное – смириться со случившимся, справиться с этим.

Вспоминая, как ему впервые сообщили о гибели друга, Евгений Кошевой рассказал, что он потом долго ездил на машине и не брал трубку.

«Я быстро ехал на машине…. Долго что-то я катался, катался просто втыкая и телефон не брал», – рассказывал Евгений Кошевой.

Добавим, что после 24 февраля Евгений Кошевой долгое время не понимал, стоит ли возвращаться к творчеству и поддерживать боевой дух украинцев, ведь сомневался в уместности юмористических шоу во время войны.

Сейчас "Квартал 95" организует благотворительные мероприятия, а также поддерживает боевой дух военных своими выступлениями, собирает средства на помощь ВСУ.

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