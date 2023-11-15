Стало известно, кто в Украине должен установить РРО и какие штрафы за работу без устройства.

Регистратор расчетных операций (РРО) является устройством, предназначенным для хранения информации о расчетах за товары или услуги, осуществляемые с его помощью. Он передает соответствующую информацию фискальным органам. С 1 октября 2023 вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО.

РРО (ПРРО) обязательно должны использовать физические лица-предприниматели II–IV групп, независимо от вида деятельности и объема дохода, а также физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения, осуществляющие расчетные операции в сфере розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг популяции. Если такого аппарата нет, придется платить штраф.

Указывается, что РРО должны использовать даже таксисты, получающие оплату за услуги перевозки.

Вопрос о водителях популярных сервисов, таких как Uklon, Bolt, Uber, остается открытым, поскольку многие из них не являются предпринимателями в рамках действующего законодательства. Однако комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады считает, что им следует быть зарегистрированными и использовать РРО. Иначе придется платить штраф.

Есть исключения, из которых необязательно воспользоваться регистраторами расчетных операций. К этим исключениям относятся физические лица-предприниматели I группы, продающие товары на рынках и оказывающие бытовые услуги, а также получающие оплату исключительно банковскими переводами на реквизиты IBAN, E-banking.

Если предприниматель предоставил товар или услугу и не выписал чек за это, то за первое нарушение ему следует уплатить штраф в размере 100% от суммы реализации. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 150%.

Обобщено, продав товар вне кассы на 10 тысяч грн, предпринимателю грозит штраф в 10 тысяч грн. При повторном нарушении сумма штрафа составит 15 тысяч грн. Таким образом, все зависит от суммы чека.

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