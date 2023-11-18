По данным судебных материалов, в июне мужчина получил повестку с требованием явиться в военном комиссариате, но тот не пришел.

В Любомле на Волыни мужчина был осужден за уклонение от мобилизации. Обвиняемый аргументировал свои действия тем, что он единственный опекун двух несовершеннолетних детей, а его жена уехала за границу и не планирует возвращаться. То есть бросила его и их детей.

По данным судебных материалов, в июне мужчина получил повестку с требованием явиться в военном комиссариате для прохождения службы в ВСУ. Однако после получения повестки мужчина не явился на сборный пункт в определенный повесткой срок.

Во время судебного разбирательства украинец не стал ничего скрывать и полностью признал свою вину. Отец двоих детей рассказал, что отказался от военной службы из-за обязанностей по уходу за двумя несовершеннолетними детьми.

По словам мужа, его жена находится за рубежом и не планирует возвращаться в Украину, а конкретное место ее пребывания известно ему не было. Таким образом, мужчина единственный, кто взял на себя ответственность за содержание их общих детей. Родители мужа уже на пенсии, а его мать имеет инвалидность III группы, поэтому мужчина помогает еще ей.

Сначала суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы, однако заменил наказание двумя годами испытательного срока.

Источник: Волинські новини.

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