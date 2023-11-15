В Украине продаются дома за невысокую стоимость, как выглядит недвижимость и о каких суммах идет речь.

В Кировоградской и Хмельницкой области недорого продаются дома.

В частности, в Кировоградской области продают жилую недвижимость за 46 700 гривен, но цена не является окончательной, возможен торг.

Объявление о продаже можно найти на сайте "Олх".

"Продам дом (срочно). 60 км от крапивницкого. С.хмелевое. В магазин 5 мин. До остановки 2 мин. Детали по тел...", - говорится в сообщении.

Автор объявления указал, что этажность дома: 1, общая площадь: 32 м², количество комнат: 2, площадь участка: 25 соток, тип дома: Дом, коммуникации: Центральный водопровод, Электрика, Асфальтированная дорога. Инфраструктура (до 500 метров): Школа, Остановка транспорта, Магазин, киоск. Ландшафт (до 1 км): Река.

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"Продается земельный участок площадью 6м3 с дачным домом, пригодным для жилья зимой на дачном массиве Чистые пруды село Ружичанка. Ограждена забором со всех сторон. Дом имеет две комнаты, в цоколе кухня, ванна, подвальное помещение. Снаружи утепленный фасад. ), электроэнергия подключена, вода разведена. До остановки 15мин", - сообщает автор объявления.

Расстояние до ближайшего города, до 10 км. Этажность: 2, Общая площадь: 58 м², количество комнат: 2, площадь участка: 6 соток, тип дома: Дача.

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