Как передает Politeka.net со ссылкой на местные паблики, в Конча-Заспе возле санатория «Жовтень» произошло тяжелое ДТП.

Столкнулись Audi s6 и Toyota RAV4.

«Женщину-водителя Audi s6, которая ехала в сторону дамбы, уже без сознания забрали неизвестные на другом авто сразу же после столкновения еще до появления людей», - сообщают в паблике dtp.kiev.ua.

Свидетели предполагают, что оба автомобиля двигались друг за другом и люди были из одной кампании.

Toyota RAV4, которая двигалась в сторону шоссе, от столкновения отбросило на отбойник. В автомобиле находился водитель и пассажир.

На момент прибытия врачей скорой помощи и полицейских пассажир уже не подавал признаков жизни. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель Toyota RAV4 выжил и какое-то время еще назодился в сознании. На момент прибытия «скорых» он потерял сознание – «пришлось ломать дверь, чтобы его достать».

«У пассажира RAV4, тело которого извлекли первым, обнаружен боевой пистолет с патронами в поясной сумке без документов его личность не установлена», - говорится в сообщении.

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