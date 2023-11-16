Один из клиентов обратился с жалобой, где он рассказал, что рассчитывался за газ, но все равно получил уведомление о наличии долга и новую платежку.

В Украине возможны ситуации, когда за газ может возникнуть долг даже при наличии оплаты за это топливо. Это происходит в случаях, когда при проведении оплаты не указан личный счет клиента. Тогда украинцам приходят платежки за газ, за ​​который они уже заплатили.

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз".

Один из клиентов обратился с жалобой, где он рассказал, что рассчитывался за газ, но все равно получил уведомление о наличии долга. В сообщении компании говорится, что потребитель неправильно осуществлял оплату за использованный природный газ, а именно не указывал свой лицевой счет в назначении платежа.

Для разрешения этой ситуации потребителю предложили заключить вместе с поставщиком услуг акт сверки расчетов. Это позволит проверить правильность зачисления всех произведенных оплат на лицевой счет клиента.

В случае неправильного зачисления оплат от потребителя и при представлении полного пакета документов от плательщика для перенесения средств возможен их перенос на лицевой счет. Появление долга возможно, если потребитель не передает показатели счетчика.

Стоит напомнить, что в некоторых регионах Украины представители облгазов требуют, чтобы жители многоквартирных домов заключали договор на техническое обслуживание внутридомовой газовой системы, которая является третьей платежкой.

Согласно законодательству, такое обслуживание действительно платное, однако стандартный договор и максимальные размеры взносов пока не определены, поэтому требовать заключения договора может быть неправомерным.

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