Заблокированы были все карты даже те, на которые клиент "ПриватБанк" получает денежное довольствие как военнослужащий ВСУ, и социальную выплату как участник боевых действий.

В Украине банки обязаны блокировать счета должников после получения исполнительных судебных решений. Клиент "ПриватБанк" остался без доступа к своему счету из-за долгов перед "ПолтаваГазом" и подал жалобу на это финансовое учреждение.

Клиент "ПриватБанка" пожаловался в специализированном форуме Минфин.

Клиент "ПриватБанк" раскрыл, что на основании судебного приказа по инициативе частного предприятия "ПолтаваГаз" с которым у него нет даже договора на доставку газа и за услуги, которые не получал - ему были заблокированы все банковские карты.

Заблокированы все карты даже те, на которые клиент "ПриватБанк" получает денежное довольствие как военнослужащий ВСУ, и социальную выплату как участник боевых действий.

Клиент "ПриватБанк" указал, что не имеет значения, подписал ли он договор на доставку газа или нет, получая газ, он обязан платить за ее доставку. А долг перед предприятием дал возможность его представителю подать в суд, получить решение о взыскании долга, а затем обратиться в исполнительную службу.

"ПриватБанк", аналогично другим банкам в Украине, обязан реагировать на письма судебных исполнителей и блокировать счета. Каждый банк в Украине должен выполнять следующие действия.

"А больше удивляет, что все сделано за спиной, что о судебном приказе узнал случайно, об открытии исполнительного производства случайно, о блокировании карт случайно и только после того, как исчезли средства и начал разбираться вытекает данная информация", – пожаловался клиент "ПриватБанк".

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.