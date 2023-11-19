В Украине могут ввести огромный штраф для хитрых автовладельцев. Речь идет о скручивании пробега при продаже подержанных авто. Поэтому в украинском парламенте было предложено ввести наказание за это нарушение.

Проект закона №10216 обнародован на сайте парламента.

Законопроект, уже зарегистрированный в Верховной Раде Украины, предусматривает введение штрафов за фальсификацию пробега транспортных средств. За это нарушение может быть наложен штраф в размерах от 500 до 1000 тысяч рублей.

В случае выявления фальсификации пробега впервые лицу грозит штраф в пределах от 8500 до 17 000 гривен. При повторном выявлении нарушения в течение года штраф может составлять от 17000 до 34000 гривен.

Контроль за пробегами будет производиться Национальной полицией Украины. Фальсификация пробега при продаже б/у автомобилей является распространенной практикой, и для предотвращения обмана покупателей предлагается установить административную ответственность за такие действия, обнаруженные при регистрации или перерегистрации транспортных средств.

Такая практика распространена сейчас при продаже авто, но раньше этого украинцев не наказывали. Теперь предлагают ввести штрафы во избежание таких ситуаций.

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