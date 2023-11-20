В Украине в некоторых областях можно относительно недорого приобрести недвижимость, стало известно, как она выглядит.

В Винницкой и Полтавской областях продают дома за небольшие деньги.

Об этом стало известно благодаря сайту "Олх".

Да, в селе Демовка, Винницкая область, продают дом за 1 тысячу долларов, но цена договорная.

"Продается дом, в с. Демовка. Дом имеет приусадебный участок и все необходимые пристройки для ведения хозяйства. Дом жилой, общая площадь 47,2, жилой из них 20,6 подключено эктроснабжение и вода во дворе. По дополнительным вопросам звоните" , – говорится в объявлении.

Продавец также указал, что расстояние до ближайшего города: до 10 км, Этажность: 1, Общая площадь: 47.20 м², Количество комнат: 1, Площадь участка: 25 соток, Тип дома: Дом, Мебель: Да.

В селе Манжелия, Полтавская область, продается дом за 60 тысяч гривен, однако возможен торг.

Продам дом в селе Манжелия Полтавской области. Кирпичный дом, подведенный газ, есть печь, 2 комнаты с мебелью и веранда. Во дворе колодец. Есть погреб и хозяйственные постройки. 25 соток под огород. Чистый воздух, безопасное место, недалеко лес и река . Недорого. Возможен торг", - сообщает продавец.

Общая площадь дома 50 м², количество комнат: 2, Площадь участка: 25 соток, Тип дома: Дом, Тип кровли: Шифер, Санузел: Во дворе, Отопление: Комбинированное, Ремонт: Жилищное состояние, Мебель: Да.

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