Михаил объяснил, что этим хотел проучить преподавателя и отомстить ему, поскольку тот, по его словам, "пренебрежительно отнесся" к студентам.

Студент-историк из Коломыи (Ивано-Франковская область) Михаил Садовяк, учившийся на 4-м курсе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, был наказан за свои действия. Известно, что он создал пророссийский ТГ-канал, чтобы подставить преподавателя.

Интервью с этим студентом было опубликовано на Youtube-канале украинского журналиста Владимира Золкина.

Студент 2000 года, рассказал, что из-за конфликта в высшем учебном заведении создал телеграмм-канал "Херсонская республика", где разместил номер одного из преподавателей в качестве администратора. Михаил объяснил, что этим хотел проучить преподавателя и отомстить ему, поскольку тот, по его словам, "пренебрежительно отнесся" к студентам.

Парень признался, что собирался закрыть телеграмм-канал после решающего экзамена. Планировал массово жаловаться на преподавателя, чтобы педагога в день экзамена постоянно звонили по телефону или вообще задержали.

Студент наполнял канал публикациями от "героев" оккупированных районов Херсонщины Сальдо и его заместителя Стремусова в течение полугода. Около 250 человек подписались на этот пророссийский канал.

Студент утверждает, что его одногруппники были в курсе его деятельности, но, по его мнению, они его "не сдали". Молодого человека раскрыли, когда он начал писать в местных каналах с канала "Херсонская Республика".

Студент отмечает, что не осознавал незаконность своих действий, утверждая, что не создавал контент, а лишь распространял то, что уже было свободно доступно. Он получил 6 лет тюрьмы за администрирование пророссийского телеграмм-канала.

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