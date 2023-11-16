Супруга ветерана рассказала, что ее муж служил в Грузинском национальном легионе и потерял конечности во время боевых действий против российских оккупантов.

В Киеве ветерану из Грузии, потерявшему обе ноги во время боевых действий защищая Украину, дважды отказали в аренде квартиры. Владельцы жилья выразили протест относительно того, чтобы там проживало лицо с инвалидностью.

Об этом в Instagram рассказала супруга воина Катрина Калайтанова.

Супруга ветерана рассказала, что ее муж служил в Грузинском национальном легионе и потерял конечности во время боевых действий против российских оккупантов. После длительного периода реабилитации он адаптируется к использованию протезов, и супругам нужно найти жилье.

Однако они столкнулись с отказом от аренды из-за опасений владельцев относительно проживания лица с инвалидностью.

"Встретившись с владельцем квартиры, мы столкнулись с извергом, который сказал моему мужу: "Я не хочу чтобы в квартире жил инвалид", - написала Катрина.

Она также опубликовала снимок переписки с риэлтором, из которого стало известно, что разговор шел о квартире в ЖК "Нивки-Парк". Риэлтор информировала, что владелец выступает против того, чтобы в квартире проживало лицо с инвалидностью.

На следующий день Катрине сообщили, что им снова отказали в аренде квартиры. Муж Катрины, чтобы найти жилье, попросил ее не рассказывать владельцу о его ампутации и использовании инвалидной коляски.

Эта ситуация вызвала возмущение среди украинцев, которые выражают свое неприятие по поводу безжалостного отношения собственников жилья и подчеркивают нарушение прав человека.

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