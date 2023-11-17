Украинцы могут продать 1 грн за хорошие деньги. Стало известно, какие монеты ценятся больше всего.

Старые украинские монеты номиналом в 1 гривну могут привести к значительным преимуществам для их владельцев. Определенные виды коллекционны, поэтому нумизматы готовы заплатить большие суммы за эти "копейки" - иногда несколько тысяч гривен. Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Например, 1-гривневые монеты 1995 разновидности 1БАг можно продать по цене от 7 000 до 9 000 гривен. Такие монеты отличает гладкая группа. Также высоко ценятся 1 гривна 1992 разновидности 1.1ААг – за них готовы заплатить от 10 000 до 20 000 гривен. Их можно узнать по гладкой группе без надписи.

Во время чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривны считаются незаконченными.

Монету 1 гривна 2001 разновидности 1АДг можно продать за сумму до 5 000 гривен. Особенностью этой монеты является гладкая группа без надписей.

Поскольку эта гривна редкая и ценная, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе, заменяя их на более дешевую гривну 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал имеет вес 6,8 г и диаметр 26 мм.

Существует четыре разновидности гривны 2006 года, причем аверс и реверс во всех случаях одинаковы; отличие состоит только в шрифтах, использованных в группе. К сожалению, это не влияет на стоимость монеты, и все виды имеют цену, эквивалентную их номиналу. Монета в 1 гривну 2006 года имеющая 1БАг, гладкая группа 1500 – 2000 гривен.

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