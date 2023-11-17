В частности, ПриватБанк закрыл доступ к счету и отказался от сотрудничества с клиенткой, не сообщив ее заранее о необходимости подать необходимые документы для надлежащей проверки.

Клиенты государственного "ПриватБанка" выражают недовольство из-за блокирования своих карт за средства, полученные от продажи имущества. Заявляют, что банк посылает письма об отказе от поддержания деловых отношений без предупреждений. Об этом стало известно благодаря сообщению клиентки "ПриватБанк" на специализированном сайте Минфин .

В частности, ПриватБанк закрыл доступ к счету и отказался от сотрудничества с клиенткой, не сообщив ее заранее о необходимости подать необходимые документы для надлежащей проверки.

Клиентка "ПриватБанк" также сообщила, что конкретно обращалась на горячую линию, чтобы узнать лимит сделок и суммы переводов перед продажей квартиры и распродажей вещей. Однако работник банка, вероятно, предоставил неверную информацию, и через несколько дней счет клиентки в "ПриватБанке" был заблокирован без каких-либо предупреждений или объяснений.

"Этот банк не ценит своих клиентов, бросает на произвол судьбы, ничего не выяснив безосновательно блокирует. Никак не сообщив, никак не пригласив у меня каких-то непонятных для него вещей просто взял, заблокировал", - говорится в отзыве клиентки "ПриватБанк" .

Клиентка также добавляет, что банк выслал письмо, как факт принятия решения отказать в поддержке деловых отношений.

Представители "ПриватБанка" объяснили, что их действия основываются на выполнении требований действующего законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк обнаруживает подлежащие проверке финансовые операции до их начала и в процессе их проведения.

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