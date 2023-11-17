По словам военного, присутствовавшего на месте происшествия, один из священников начал вести себя агрессивно.

В Чернигове 14 ноября священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата из Спасо-Преображенского собора напал на военного и укусил его за руку.

Представители УПЦ МП получили разрешение убрать некоторые предметы из Спасо-Преображенского собора. Сейчас храм опечатан по решению комиссии Министерства культуры. Общественный порядок вокруг храмов в городе поддерживают военные.

В день начался вывоз предметов из собора несколькими священниками и их помощниками. На месте за порядком следили военные. Во время этого процесса рабочие пытались отпереть устаревший замок на дверях храма. Эти действия спровоцировали священнослужителей УПЦ, которые стали выражать оскорбительные слова.

По словам военного, присутствовавшего на месте происшествия, один из священников начал вести себя агрессивно. Священник решил снять на видео военного с помощью мобильного телефона, на что тот обратил внимание и запретил снимать его, ведь военных нельзя снимать без разрешения.

В результате представитель УПЦ (МП) выражал оскорбительные слова, называя присутствующих фашистами и угрожая обнародовать видео.

"Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать. По моей просьбе священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах", — рассказал военный.

В ответ военный отобрал телефон у священника с целью удалить видео, но тот напал на него с кулаками, а затем схватил за руку и укусил. Агрессивным священником оказался Андрей Забуранный. На место происшествия была вызвана полиция и медицинская помощь.

Источник: Чеline.

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