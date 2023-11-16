В «Укрзализныци» сообщили о новом инциденте в поезде, который уже далеко не первый.

В «Укрзализныци» сообщили, что вандалы в очередной раз повредили пригородный поезд, пишет Politeka.net.

Как сообщается, это были несовершеннолетние.

«На этот раз подростки 2007 – 2010 годов рождения повредили пригородный поезд Золочев – Харьков-Пассажирский», - рассказали в «Укрзализныця».

В «Укрзализныце» уточнили, что во время движения поезда подростки выбили стекло в автоматических дверях вагона. Вандалов задержали – они были переданы в правоохранительные органы.

«Подобный случай является уже третьим за последние три недели», - отмечают в «Укрзализныця».

Так, 10 ноября были задержаны несовершеннолетние вандалы, повредившие один из вагонов поезда Конотоп — Хутор-Михайловский: выбили два окна и выломали около десяти сидений. Также 28 октября подростки повредили пригородный поезд Яготин – Киев.

"Оказалось, что это учащиеся 8 класса лицея в Бориспольском районе", - сообщили в «Укрзализныце».

В «Укрзализныце» призывает родителей провести воспитательную работу со своими детьми.

Ведь, как отметили в «Укрзализныце», речь идет не только о безусловном наложении на родителей или опекунов обязательств по возмещению уничтоженных салонов вагонов поездов Укрзализныци.

«Совершен характер деяний, последствия к которым они могли привести подпадают под нормы Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотрены наказание виновных лиц вплоть до лишения свободы», - подчеркнули в «Укрзализныце».

По всем трем случаям, подчеркивают в "Укрзалыниця", с несовершеннолетними подозреваемыми в совершении уголовных правонарушений работают следователи полиции.

Дела будут направлены в суд, а ущерб Укрзализныци оценивается в сотни тысяч гривен.

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