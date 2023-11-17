В Украине планируется существенно поднять налоговую ставку на прибыль банков, увеличив ее с 18% до 25-50% (в разные годы). Прогнозируется, что это прибавит в бюджет страны дополнительно 24-25 миллиарда гривен в 2023 году и по 6-7 миллиарда гривен ежегодно в последующих годах.

Соответствующий законопроект №9656-д одобрил ко второму чтению Комитет Верховной Рады.

Ярослав Железняк, первый заместитель главы комитета, сообщил, что после долгих дискуссий Комитет поддержал проект закона по налогообложению банков, при этом текст был изменен в соответствии с требованиями МВФ, Минфина и НБУ.

Эти изменения будут включены в обновленный меморандум, ожидаемый в середине декабря. Ранее предлагалось повысить ставку налога вдвое до 36%, но в новой редакции планируется установление следующих ставок:

Налог на прибыль за 2023 год – 50%;

В последующие годы (начиная с 2024 года) ставка составит 25%.

19 октября депутаты Верховной Рады уже утвердили повышение налога на прибыль для банков в первом чтении, поддержав его 247 нардепами. Проект закона был доработан перед голосованием, поскольку первоначально рассматривалась возможность введения отдельного налога на сверхприбыли банков, но это создавало правовые коллизии, и в конце концов было решено поднять существующую ставку.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.