В Госстате отмечают – подорожали практически все услуги – изменения не затронули лишь некоторые из них.

Стоимость коммунальных услуг украинцев взлетела значительно вверх в течение года – с октября 2022 года по октябрь 2023 года в среднем выросла на 13,1%. Кроме того, стоимость электроэнергии уязвимо увеличилась на впечатляющие 69,7%. О росте расценок сообщает Госстат .

Отмечается, что повышение затронуло практически все коммунальные услуги, за исключением отдельных. Кроме электроэнергии, также возросла стоимость услуг по уборке мусора на 8,7%. Однако другие услуги подверглись меньшему росту:

содержание и ремонт жилья – на 3,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

При этом стоимость природного газа осталась неизменной, равно как и тарифы на горячую воду и отопление. Значительный рост стоимости электроэнергии объясняется июньским повышением тарифов, когда они увеличились до 2,64 грн за 1 кВтч, независимо от объема потребления по сравнению с предыдущими 1,44 грн за 1 кВтч для потребления до 250 кВтч и 1,68 грн за 1 кВтч для объемов более 250 кВт*ч.

Следовательно, в ноябре 2023 года при потреблении, скажем, 239 кВт*ч электричества стоимость коммунальных услуг составит 630,96 грн. По сравнению с прошлым годом за такой же объем потребления платеж составил 344,16 грн.

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