За нарушение указанных правил предусмотрены штрафы в размере от 17 до 51 тысячи гривен.

За текущий год в Украине составлено почти 130 тысяч протоколов за нарушение правил дорожного движения. Размер штрафов колеблется от 17 до 51 тысячи гривен. Суммы выписанного штрафа зависят от правонарушения, совершенного украинцами.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Важно отметить, что статья 130 Кодекса об административных правонарушениях нацелена не только на случаи управления в состоянии алкогольного опьянения, но и на:

управление транспортными средствами в состоянии наркотического или иного опьянения;

управление транспортными средствами под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции;

передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения или под влиянием указанных лекарственных препаратов;

отказ водителя, управляющего транспортным средством, от прохождения осмотра состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения, или употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

За нарушение указанных правил предусмотрены штрафы в размере от 17 до 51 тысячи гривен, а также возможность лишения права управления транспортным средством на разный срок, включая конфискацию автотранспорта.

Управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от проверки на состояние опьянения предусмотрен штрафом в размере 17 тысяч гривен и лишением права управления транспортным средством на один год.

Повторное за год вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 34 тысяч гривен, лишение права вождения транспортным средством на три года, а также возможность изъятия транспорта или административного ареста на десять суток без изъятия автотранспорта.

Третье и следующее за год управление в состоянии опьянения предусмотрено штрафом в размере 51 тысячи гривен, лишением права управления транспортным средством на десять лет и конфискацией транспортного средства. Возможен административный арест на 15 суток.

Употребление водителем, управляющим транспортом, после ДТП с его участием, спиртного, наркотических средств, психотропных веществ, медпрепаратов к проверке, предусмотрен штраф в размере 34 тысяч гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления транспортным средством на три года.

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