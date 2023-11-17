Оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, на фронте произошло более 70 боевых столкновений.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку.

«Но наши воины стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области», - сообщили в Генштабе.

Также в ВСУ сообщают, что украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Тем временем военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал в своем телеграмм-канале, что в боях за Авдеевку в направлении Степного враг продолжает самые массированные штурмы.

«Тупо забрасывают мясом, иначе это никак не назвать. Возле коксохимзавода то же самое. Но там без изменений, потому что промзона позволяет эффективнее использовать средства поражения. У Северного враг имел небольшие успехи. Также оккупант атакует в направлении Тоненького», - сообщает Мирошников.

По его словам, возле Первомайского оккупанты также не оставляют попыток обойти поселок с юга и севера.

«Не получается, ведь встретиться с 59 бригадой ВСУ можно только один раз. А потом умереть. Атаки в направлении "Царской охоты" и севернее Красногоровки продолжаются», - отметил Мирошников.

В свою очередь, военные аналитики Института изучения войны утверждают, что ВСУ наступают в Запорожской области и достигли определенных успехов в направлении Новопокровки.

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