Мобилизация в Украине, мужчину забрали с улицы в ТЦК и СП, однако он отказался от призыва.

Мобилизация в Украине продолжается, между тем во Львовской области осудили мужчину, который отказался от призыва из-за ухода за больной бабушкой.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина 27 мая 2023 года прошел ВЛК, он был признан годным к службе.

29 мая мужчине вручили повестку, но он не пришел в ТЦК и СП.

На суде он объяснил, что он 27 мая шел по улице, в какой-то момент остановился автомобиль с военными.

По словам мужчины, его "произвольно-принудительно" увезли в ТЦК, где он за "15 минут прошел военно-врачебную комиссию", которая признала его годным.

Через час он получил повестку и должен был прийти в военкомат, однако, он этого не сделал, потому что мама болеет сахарным диабетом, поэтому именно он ухаживает за пожилой больной бабушкой.

На суде мужчина заявил, что не хочет служить в армии и просил строго не наказывать.

Суд указал в приговоре, что опекунство в отношении матери или бабушки мужчина не оформлял, никаких доказательств относительно содержания матери или бабушки не было предоставлено.

Суд Львовской области признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

"получается так, что надо было на старость изменить своему самому дорогому человеку матери родившей его и бабушке родившей его мать, покинуть их чтобы они умирали. Получил срок за это, ужас...",

"Теперь за больной бабушкой государство будет ухаживать",

"Вот так, оставили старых больных самих....можно подумать государство поможет и присмотрит, он их куда имел дети, в дом престарелых?",

"Нельзя-за родителями или бабушками надо ухаживать и заботиться о стариках-опекунах не служат", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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