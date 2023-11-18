Так, в Бориславе местные жители сбросили государственный флаг с флагштока и подожгли.
На видео видно, как две 30-летние женщины и 27-летний мужчина надругались над флагом Украины возле местной школы.
Видео преступления появилось в местных Telegram каналах.
Об инциденте в полицию сообщил директор школы. Посредством видео с камер наблюдения полицейские установили причастных лиц. Оказалось, это местные жители Борислава.
Полиция отреагировала на преступление и открыла дело за поругание государственных символов.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
С законодательством злоумышленникам грозит штраф, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.
"Блин..ну что творится на Львовщине..туда ли все колла*оранты свалили..я в шоке..неужели это коренные жители??",
"Люди за это знамя жизнь отдают. Посадить и надолго",
"Лучше в тюрьму. Может отсидят потом задумаются что сделали",
"Львов двигают изнутри. Хотят всех перессорить. Провокация на провокации"
"Почему только 3 года! За такое нужно пожизненное давать", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: 24 канал.
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