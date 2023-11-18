Во Львовской области сняли государственный флаг с флагштока и подожгли его, стало известно, что грозит злоумышленникам.

Так, в Бориславе местные жители сбросили государственный флаг с флагштока и подожгли.

На видео видно, как две 30-летние женщины и 27-летний мужчина надругались над флагом Украины возле местной школы.

Видео преступления появилось в местных Telegram каналах.

Об инциденте в полицию сообщил директор школы. Посредством видео с камер наблюдения полицейские установили причастных лиц. Оказалось, это местные жители Борислава.

Полиция отреагировала на преступление и открыла дело за поругание государственных символов.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

С законодательством злоумышленникам грозит штраф, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

"Блин..ну что творится на Львовщине..туда ли все колла*оранты свалили..я в шоке..неужели это коренные жители??",

"Люди за это знамя жизнь отдают. Посадить и надолго",

"Лучше в тюрьму. Может отсидят потом задумаются что сделали",

"Львов двигают изнутри. Хотят всех перессорить. Провокация на провокации"

"Почему только 3 года! За такое нужно пожизненное давать", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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