Вечером, 16 ноября, в телеграмм-каналах распространилось видео конфликта между людьми в Оболонском районе Киева по поводу сбора денег на нужды военных.

На место прибыла полиция , которая урегулировала конфликт и доставила в управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда.

Кроме того, сотрудники полиции квалифицировали произошедшее как мошенничество.

В настоящее время начато уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины идет проверка всех работников фонда и документацию учреждения.

Напомним, "благотворители" из данной организации начали угрожать ветерану с инвалидностью Олегу Симорозу.

"Киев, выход со станции метро «Героев Днепра». Молодые люди по форме клянчат «донаты на ВСУ» наличными в ящик. По разговору с ними мы узнали, что они НЕ СЛУЖИЛИ и соответственно они не имеют никакого морального права одевать мультикам. Далее мы узнаем , что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд из денег, которые люди донатят на ВСУ.Ну и учитывая, что это наличные деньги, то учесть ее невозможно, именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных. и на ВСУ немного, потому что надо же благодарности у ребят клянчить, потому что бизнес должен работать. Схема тупая как дверь", - сообщил Симороз.

По словам ветерана, позже приехали "решалы и титушки", один из них решил даже угрожать ветерану войны.

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