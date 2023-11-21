Военный эксперт Николай Маломуж рассказал о новой тактике россиян. Об этом специалист поделился в эфире "Фабрики новостей".

"Действительно россияне сориентировались, что мы сбиваем большинство ракет и шахедов, которые летят в Украину. Поэтому нужно было изменить как-то тактику налетов. То комбинированное использование шахедов, то изменение траектории полета. Также запускают ракеты, которые меняют траекторию на нашей территории", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что благодаря таким действиям Украина несколько раз пропускала беспилотники, которые в результате достигали своих целей. Но теперь ВСУ готовы встречать врага и уничтожать все цели, которые запущены в сторону Украины.

Также силы обороны подобрали такие средства защиты, которые позволяют сбивать шахеды. Это американские, британские, испанские, германские и другие системы для эффективного уничтожения воздушных целей. Их оченть много летит в сторону Украины, но и в Украине много средств защиты.

Как отметил эксперт, немецкая установка Гепард бьет по 600 выстрелов в минуту и может захватить до 16 целей одновременно. То есть, сейчас Украина выстраивает эшелонированную систему ПВО. Это нужно для того, чтобы создать защиту для городов в зимний период времени, когда россияне снова начнут атаковать энергосистему Украины.

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