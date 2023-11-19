В соответствии с законодательством, повестку в рамках мобилизации может вручать руководитель Жилищно-эксплуатационного кооператива (ЖЭКа).

В Украине начали использовать новый подход при посылке повесток в рамках мобилизации – теперь их специально прикрепляют к бумажным квитанциям за коммунальные услуги. Такую практику можно встретить в некоторых крупных городах, включая столицу.

Адвокат Андрей Межирицкий рассказал о том, с какой целью ЖЭКи это делают, возможно, с ведома или по указанию ТЦК.

Он отметил, что в соответствии с законодательством, повестку в рамках мобилизации может вручать руководитель Жилищно-эксплуатационного кооператива (ЖЭКа). Вероятно, Территориальный центр управления (ТЦК) запросил от ЖЭКа информацию о военнообязанных, проживающих на территории, обслуживаемой конкретным ЖЭКом.

После этого были составлены повестки в рамках мобилизации для этих лиц, которые передались ЖЭКу с требованием их вручить. Он добавляет, что руководство ЖЭКа выполняет поручения ТЦК, добавляя повестки к счетам за коммунальные услуги, и этот метод не приводит ни к каким последствиям.

Адвокат Андрей Межирицкий отмечает, что распространенное мнение о том, что оплата коммунальных услуг автоматически считается вручением повестки, неверна.

Законодательством такой механизм не предусмотрен. Признание вручения повестки возможно только в том случае, если есть подпись лица, которому адресовано это сообщение в рамках мобилизации. Кроме того, возникает неопределенность того, кто именно осуществил оплату коммунальных услуг.

Источник: ТСН.

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