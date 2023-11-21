Силы обороны Украины продолжают наступательные операции в Мелитопольском направлении, в то время как украинские военные удерживают свои позиции на левом берегу Днепра. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на передовой.

На левом берегу Днепра подразделы морской пехоты вместе с другими частями сил обороны успешно удерживают свои позиции. За прошедшие сутки они отбили 12 атак противника, закрепившись на занятых рубежах и нанося удары оккупантам.

"На Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, нанося огненные удары по тылам противника. Кроме того, на Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия, при этом украинские военные наносят значительные потери оккупационным войскам в живой силе и технике, и истощают противника вдоль всей линии фронта" - делится эксперт.

Украинские военные проводят операции на левом берегу Херсонской области более масштабные, чем обычно, и, вероятно, приблизились к Кринкам, что находится в 30 километрах к северо-востоку от Херсона, в двух километрах от реки Днепр и приблизительно четырех километрах к северу от восточного 58 шоссе.

Вражеские войска атакуют украинские позиции к западу от Работино, что свидетельствует о незначительном продвижении украинских сил.

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