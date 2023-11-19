Тариф на распределение электроэнергии будет просмотрен. 26 облэнерго в 2024 году изменят цены.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),приняла решение по пересмотру тарифов на распределение электрической энергии для 26 облэнерго со стимулирующим регулированием

Предложения предполагают возможное увеличение цен для столичного поставщика электроэнергии – "ДТЭК Киевские электросети" – более чем на 10%.

Новые тарифы, которые могут быть введены потребителям и операторам установок хранения энергии, включают следующие ставки без учета НДС:

200,35 грн за МВт·ч для первого класса напряжения;

785,53 грн за МВт·ч для второго класса напряжения.

Эти планы направлены на установление новых тарифов на услуги по распределению электроэнергии в следующем году. Также предусмотрено решение о начале тарифов для поставщиков, обеспечивающих универсальные услуги.

Согласно объявленным изменениям, с 1 января 2024 года НКРЭКУ планирует поднять тарифы на услугу передачи энергии от Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на 22,2%, до 592,9 грн за МВт·ч.

Варианты расчетов Укрэнерго указывают на тарифы соответственно 785,4 грн за МВтч или альтернативно 709,8 или 619,8 грн за МВтч. Предусмотрены также расходы на покрытие поддержки производства энергии из альтернативных источников на уровне 17,8 млн. грн.

Кроме того, Нацкомиссия намерена увеличить тариф на диспетчерское управление на 5% с начала следующего года до 100,37 грн за МВт·час. Сейчас этот тариф составляет 95,54 грн за МВтч для передачи электрической энергии.

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