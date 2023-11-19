С начала ноября в Киеве был введен единый скоростной режим для автомобилистов, который будет действовать до конца апреля. Из-за нарушения правил можно нарваться на штраф. Об этом предупредила патрульная полиция Киева.

Так, с начала ноября в Киеве действует ограничение скорости для водителей не более 50 км/ч и за нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от 340 до 1700 гривен.

Полиция сообщила, что нарушение скоростного режима приводит к административной ответственности:

Согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч – штраф в размере 340 гривен. Согласно части 4 статьи 122 КУоАП – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч – штраф 1700 гривен.

Правила по скорости движения определены следующим образом:

В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

В жилых и пешеходных зонах – до 20 км/ч.

Вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч.

В случае отделения проезжих частей друг от друга посредством разделительной полосы - не более 110 км/ч.

На автомагистралях максимально разрешена скорость движения до 130 км/ч.

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