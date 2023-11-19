В ходе аудита было обнаружено ряд нарушений, которые касались закупок для военных ВСУ.

Министерство обороны провело аудит тендера на закупку папок для личных дел военных, в результате которого оказалось, что Вооруженные силы Украины необоснованно изменили параметры обложек. Это привело к увеличению их стоимости, хотя на рынке есть более доступные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

В ходе аудита было обнаружено, что за четыре месяца до проведения тендера Кадровый центр Вооруженных сил Украины внес изменения в техническую спецификацию обложек, что позволило установить цену в заявке Командования Сил логистики на уровень 351 гривну за штуку.

После объявления торгов по первому лоту поступило лишь одно ценовое предложение от Киевской полиграфической фабрики "Заря", соответствовавшей ожидаемой стоимости. Однако позже оказалось, что на рынке существуют более дешевые аналоги, стоимость которых колеблется от 140 до 325 гривен. С целью аудита проверки был приобретен образец такого товара за 120 гривен у ФОП.

Аудит установил, что внесенные Кадровым центром ВСУ изменения в технические параметры обложек были внесены без обоснования. Чиновники Департамента ресурсного обеспечения Минобороны не заключили договор по этому тендеру. Служба внутреннего аудита ведомства рекомендовала Кадровому центру снизить стоимость товара и увеличить количество участников аукциона.

Всесторонняя проверка продолжается и окончательные результаты будут обнародованы после завершения процесса аудита.

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