В "ПриватБанк" рассказали, за что блокируют карты клиентам. Узнает, что о закрытии договоров даже не предупреждают.

Клиент "ПриватБанк", занимавшийся торговлей криптовалютой, потерял возможность доступа к своим банковским счетам. Это произошло из-за того, что"ПриватБанк" решил прекратить с ним сотрудничество без предупреждения. В "ПриватБанк" рассказали, за что еще блокируют карты клиентам. Такое сообщение появилось на сайте Минфин.

При обращении клиент просил разрешения на использование банковских услуг, несмотря на то, что его счет использовался для торговли криптовалютой. Однако при открытии карты он указал, что не будет использовать ее для заработка.

"Знаю, что это не разрешено, пока не урегулировано, но и не запрещено. Я исполнял ордера честно и никого не обманывал. Банк разорвал отношения, несмотря на предоставленные мной все документы о поступлении средств и обо всех операциях за последние 6 месяцев», – написал клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" объяснили, что банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан принимать меры для предотвращения легализации доходов преступного происхождения, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Для перечисления средств со счетов клиенту "ПриватБанк" или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка и представить:

Реквизиты счета, открытого в другом банке.

Документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами.

Документы, удостоверяющие личность.

Документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины.

Заявление о перечислении остатков денежных средств.

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