В то же время силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции.

Российские оккупанты не отступают, стремясь расширить захват украинских территорий. Тем не менее, наши защитники успешно удерживают оборону и даже осуществляют контрнаступательные операции по нескольким направлениям, делится военный эксперт Олег Жданов.

На Купянском участке противник проводил наступательные действия возле Синьковки и к востоку от Петропавловки, однако все атаки были успешно отбиты нашими военными.

"А вот на Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков в районах Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают активные действия к югу от Бахмута, нанося ущерб противнику в живой силе и технике, закрепляясь на достигнутых позициях" - поделился эксперт.

Он подметил, оккупанты также не оставили намерение оцепить Авдеевку. В то же время силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Мелитопольском направлении, нанося ущерб оккупационным войскам в живой силе и технике, и истощая врага вдоль всей линии фронта.

Также эксперт подметил ранее, партнеры Украины не будут возражать против использования истребителей F-16 против российской авиации. Рано или поздно Западу придется признать возможность ударов по территории россии с применением западного вооружения.

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