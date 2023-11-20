В Верховной Раде предлагают лишить отсрочки от мобилизации в Украине некоторых граждан, стало известно, кого именно касается законопроект.

Так, в Раде предлагают избавить отсрочки от мобилизации в Украине студентов, получающих второе и третье высшее образование, супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

Соответствующий законопроект готовят к регистрации, сообщает нардеп Марьяна Безугла.

Нардеп сообщает, что будет изменен порядок предоставления отсрочки от призыва украинцам, получающим высшее и высшее образование.

Кроме того, в законопроекте говорится об устранении возможности избегания призыва из-за получения второго, третьего высшего или высшего образования.

В Верховной Раде предлагают, на военный учет брать лиц, осужденных за совершение уголовного правонарушения к лишению свободы, ограничению свободы, в частности с освобождением от отбывания наказания.

"На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями. Военнообязанные, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку», - пишет Безугла.

Украинцы в комментариях высказали свои мнения по законопроекту:

"Когда будете рассматривать закон о демобилизации? Реально мужчины истощены и психологически и физически",

"Не забудьте включить в список прокуроров полицейских судей депутатов госслужащих а также владельцев пароходов самолетов заводов и фабрик. Ибо у нас владеют всем одни, а другие почему-то должны их защищать",

"Ни о чем, где пункт о мобилизации полиции, прокуратуры, других бездельников из госорганов и местного самоуправления, и учителей?"

"Я что-то не нашла ничего относительно ЧИНОВНИКОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ и их детей!".

"...Вы хотите призвать инвалидов, студентов, больных и людей, которые отношения к армии никакого не имеют, а в то же время сотни тысяч профессиональных военных, полицаев, сбушников, прокуроров и чиновников должны отсиживаться в тылу! Почему народ должен защищать людей, которые давали присягу на верность народу Украины?".

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