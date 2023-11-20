В Украине отключены в аварийный ремонт в течение суток четыре энергоблока на теплоэлектростанциях в разных регионах.

В Украине был проведен краткосрочный аварийный ремонт четырех энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС), расположенных в разных регионах страны. Заявили энергетики, что производство электроэнергии в Украине достаточно для удовлетворения потребностей населения и предприятий.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отмечено, что уже введен в работу один энергоблок на атомной электростанции (АЭС) и один на теплоэлектростанции (ТЭС).

"В течение последних суток были отключены из эксплуатации на аварийный ремонт четыре энергоблока теплоэлектростанций, расположенных в разных регионах", - сообщили представители энергетического сектора.

Также отмечено, что на данный момент нет оснований для ограничений в энергосистеме при условии "отсутствия новых обстрелов" энергоинфраструктуры Украины со стороны россии.

В стране не устанавливаются графики отключений электроснабжения, но в нескольких сотнях населенных пунктов может отсутствовать электроснабжение из-за аварий.

"Из-за боевых действий и других причин электроснабжения отсутствует в 444 населенных пунктах. Еще более 200 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды в восточных областях», - сообщили из энергетического сектора.

Минэнерго сообщило, что после планового ремонта введен в эксплуатацию 9-й атомный блок. Таким образом, отмечается, что "все энергоблоки на украинских АЭС будут работать в течение осенне-зимнего периода для обеспечения потребностей потребителей".

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