В парламенте обсуждаются нрвые штрафы, которые прописаны в нескольких новых законах.

В Украине рассматривается введение более жестких штрафов и ответственности за нарушения, которые пока не считаются серьезными. Народный депутат и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко поделился обсуждаемыми в парламенте законодательными инициативами.

В частности, в обсуждаемых инициативах говорится о возвращении системы баллов за нарушение ПДД, что теоретически преследует цель уменьшения нарушений среди водителей. Однако важно учесть, что разные водители могут преодолеть разный количественный объем дорог в течение определенного времени, поэтому лимиты нарушений должны быть индивидуальными.

Также обсуждается исключение штрафов за превышение скорости более 20 км/ч, оставляя штраф за превышение на 50 км/ч.

В парламенте также регистрируется законопроект о введении штрафов за превышение уровня шума, с предложением установления фиксированных штрафов и возможностью лишения права управления транспортными средствами. Предлагается штрафы в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн), а в случае повторности – 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 грн) с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Отдельной инициативой является законопроект о штрафах и отстранениях от управления за случаи дрифта на дороге, который включает санкции от 8500 грн за первое нарушение до лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года за повторные случаи в течение года.

Эти инициативы предназначены для повышения дисциплины на дорогах и повышения безопасности дорожного движения в Украине.

Источник: Auto24.

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