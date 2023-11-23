Мобилизация в Украине продолжается, в то же время в Верховной Раде предлагают призывать по письменному согласию.

В Украине хотят изменить правила мобилизации во время военного положения.

Соответствующий законопроект №10209 был зарегистрирован в Верховной Раде.

Предлагается мобилизовать в Украине по письменному согласию и призывать тех, у кого есть отсрочка или бронирование, работников правоохранительных органов.

Кроме того увольняться со службы по собственному желанию и привлекать безработных к работам по восстановлению инфраструктуры.

Предлагается призывать на военную службу во время мобилизации украинцев, учитывая морально-волевые качества и письменное подтверждение готовности защищать государство.

В законопроекте говорится о мобилизации военнообязанных с правом на отсрочку или забронированных с согласия и при условии, что у них есть опыт работы в госструктурах не менее двух лет на должностях, предусматривавших использование оружия и имеющих опыт.

Украинцы высказали мнения в комментариях по данному законопроекту:

"Предлагали уже несколько лет назад, чтобы те, кто с**р и не хочет идти служить - пусть работает на оборонку и платит деньги тем, кто за него на фронте. Можно на эти деньги ребят и машинами во всем необходимым обеспечить!",

"За письменным согласием пусть идут депутаты, чиновники, пора им показать пример",

"Мы предлагаем раде пойти вместе со своими " детками" на передовую!!! Господа, война закончится мгновенно".

Источник: ТСН.

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