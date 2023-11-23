Общая сумма других нарушений привела к убыткам в размере 1,7 млн. гривен.

В военной части Министерства обороны, расположенной в Черниговской области, выявлены финансовые нарушения на сумму 38,8 млн. гривен. Основная часть убытков, которая составляет 37,1 млн гривен, связана с завышенными ценами на приобретение генераторов для военных нужд.

Подробности скандала, случившегося в Черниговской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Общая сумма других нарушений привела к убыткам в размере 1,7 млн. гривен. Уже начато уголовное производство, в котором определен главный фигурант – командир части. Нарушения были обнаружены в ходе внутреннего аудита, осуществляемого совместно с правоохранительными органами.

Исходя из результатов аудита, установлено, что:

Должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками и существенно изменяли условия договора, что привело к закупке на 163 генератора меньше необходимого. С октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически необходимы для военных нужд, большинство из них не поставлялось в воинские части, а накапливалось на складах; военные получили только 15% приобретенных генераторов.

В военной части обнаружены факты препятствования действиям аудиторов, в том числе со стороны командира части. Все материалы, касающиеся нарушений, переданы в правоохранительные органы.

Последние новости Украины:

Напомним, новый скандал в ТЦК, уголовник и полиция выбивали "согласие" украинца на мобилизацию.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, бойцам ВСУ продали несуществующие автомобили, 22 человека перечислили деньги.