Об этом он рассказал на своем канале.

«Буквально недавно была новость, что белорусские военные в камуфляже порезали на границе с Польшей забор и туда направили мигрантов, чтобы они ринулись туда на территорию Польши. И по его пути (Лукашенко – Ред.) решил пойти и путин», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, путин решил беженцами запугать Финляндию. И самое интересное в этой всей схеме то, что россия берет с этих мигрантов большие деньги за то, чтобы их якобы переправить в Европу. Как отметил Борис Тизенгаузен, таким образом получается беспроигрышная схема.

«Берут от 2 до 5 тысяч долларов с одного этого мигранта за то, что его там доставляют, за то, что в россии там закрывают глаза на отсутствие каких-то там документов, потом его доставляют до границы с Финляндией, велосипед дают в рук и иди. А его там не пускают», - заявил Борис Тизенгаузен.

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