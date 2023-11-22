Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что враг сейчас на Авдеевском направлении в основном полагается именно на живую силу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Концентрация сил врага под Авдеевкой есть, но они сейчас в большей степени используют живую силу, они в меньшей степени рассчитывают на технику. Живая сила и авиация – в такой последовательности я сейчас разбил бы приоритетность и градацию российских угроз», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, на первом месте это живая сила врага, в авангарде, в первых рядах идут представители так называемых военных компаний. За ними, как отметил Александр Мусиенко, идут другие мобилизованные, пытающиеся штурмовать наши позиции.

«Несмотря на то, что враг может иметь определенные тактические успехи, какого-либо значительного продвижения нет. И видно, что они будут сейчас бросать все силы максимально на Авдеевку, потому что им нужно продемонстрировать хоть какой-то результат, хоть что-то», - заявил Александр Мусиенко.

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https://youtu.be/ayUkbrqYDbI?si=jTD2YWzocC1ZbUGg