20 ноября в Киеве эксперты собрались на первом круглом столе из серии «Путь к Победе» и обсудили срочные вопросы о победе нашего государства над агрессором.

Об этом Олесь Доний сообщил на своем канале.

«Нам сегодня нужно как гражданскому обществу объединиться и дать власти наше видение дальнейшего развития, и дать им предложения, как выйти из этой ситуации», – заявил полковник Михаил Щербина.

По его словам, нашему обществу действительно нужно подталкивать власть на этом пути, потому что изменить сегодня нам ее не удастся. Итак, констатирует полковник, власть нужно подтолкнуть к принятию правильных решений, которые помогут ей удержаться.

«На этих круглых столах мы попытаемся проанализировать ситуацию, дать оценку нынешнему положению вещей и самое главное - это предложить как сценарии, так и пути достижения победы Украины», - отмечает идеолог Олесь Доний.

Как он объясняет, сегодня целью каждого порядочного украинца и каждой порядочной украинки является именно победа нашего государства в войне над агрессором, поэтому мы и дальше будем искать и помогать одержать эту победу.

Как сообщала Politeka, в Киеве прошел круглый стол, где обсуждали потребности Украины в войне.

Также Politeka писала о том, что Максакова рассказала про возлюбленного путина.