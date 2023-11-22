Об этом Олесь Доний сообщил на своем канале.
«Нам сегодня нужно как гражданскому обществу объединиться и дать власти наше видение дальнейшего развития, и дать им предложения, как выйти из этой ситуации», – заявил полковник Михаил Щербина.
По его словам, нашему обществу действительно нужно подталкивать власть на этом пути, потому что изменить сегодня нам ее не удастся. Итак, констатирует полковник, власть нужно подтолкнуть к принятию правильных решений, которые помогут ей удержаться.
«На этих круглых столах мы попытаемся проанализировать ситуацию, дать оценку нынешнему положению вещей и самое главное - это предложить как сценарии, так и пути достижения победы Украины», - отмечает идеолог Олесь Доний.
Как он объясняет, сегодня целью каждого порядочного украинца и каждой порядочной украинки является именно победа нашего государства в войне над агрессором, поэтому мы и дальше будем искать и помогать одержать эту победу.
Как сообщала Politeka, в Киеве прошел круглый стол, где обсуждали потребности Украины в войне.
Также Politeka писала о том, что Максакова рассказала про возлюбленного путина.