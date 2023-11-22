Во время первого круглого стола «Путь к Победе», который прошел в Киеве 20 ноября, эксперты и представители общественных организаций рассказали, чего сегодня не хватает Украине для победы.

Об этом Олесь Доний сообщил на своем канале.

«Генерал Залужный в своей статье подтвердил, что Украина перешла к новой стадии войны – к позиционной. В этой ситуации обществу и власти необходимо подумать нам о новых стратегиях ведения войны и как достичь победы», - отмечает идеолог Олесь Доний.

Следовательно, рассказывает он, Коалиция «За трансформацию Украины» и Коалиция «Украина победит» стали инициаторами серии круглых столов «Путь к Победе», где эксперты могут обсудить вопросы насущных потребностей Украины для победы в войне.

«Даже мощные фирмы, которые есть внутри страны, и рады, и готовы были закупать и завозить определенное вооружение, но их сюда не запускают. Этот узкий круг и определяет ценовую политику», - объясняет генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

А потом, рассказывает он, например, чехи предлагают нам купить у них снаряды по цене 980 долларов за одну штуку, но приезжают представители этих организаций и говорят покупать за 3,5, на что чехи смотрят с огромными глазами и не понимают, а как так.

Как сообщала Politeka, Хомяк объяснил, как работает этика добра и зла в повседневной жизни.

Также Politeka писала о том, что в Киеве прошел круглый стол, где обсуждали потребности Украины в войне.